Mesut'tan şok hareket "İçeride görüşeceğiz!"
Hafta sonu oynanan Arsenal - Stoke City maçında takımın İspanyol sağ beki Hector Bellerin Mesut'u kızdırdı.
Kendisine pası vermekte geç kalan Bellerin'e uyarıda bulunan Mesut, işaret ederek kendisine daha hızlı pas atmasını istedi.
Ancak Bellerin, Mesut'un bu talebine el kol hareketleri yaparak karşılık verdi. ( Hakemin bayrağının hemen üstündeki )
Genç oyuncunun hareketi sonrası çılgına dönen oyuncu eliyle işaret ederek seninle içeride görüşeceğiz dedi.
Görüntüler Arsenal taraftarlarının dikkatlerinden kaçmazken, sosyal medyada çokça konuşuldu.
Bellerin ise sosyal medya hesabından "Mesut Özil'in soyunma odasına girdiği an" şeklinde bir paylaşım yaparak "Seni seviyorum kardeşim" yorumunu yaptı.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:31
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