İspanya'da Messi'nin otelinde kalabilirsiniz – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    İspanya'da 'nin otelinde kalabilirsiniz

    İspanya'da <a href="/index/messi?id=fe1264e2-7fd2-45ee-89b0-1ada571b2500" class="" rel="tag">Messi</a>'nin otelinde kalabilirsiniz

    Arjantinli oyuncu futbolculuğunun yanı sıra yatırımlarına da devam ediyor. İşte İbiza'da yeni yaptırdığı oteli.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:13
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