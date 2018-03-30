İspanya'da Messi'nin otelinde kalabilirsiniz
Arjantinli oyuncu futbolculuğunun yanı sıra yatırımlarına da devam ediyor. İşte İbiza'da yeni yaptırdığı oteli.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:13
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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