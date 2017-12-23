Real evinde 'Barça'landı

Santiago Bernabeu'da oynanan ve saat 15.00'te başlayan mücadelede tribünleri yaklaşık 80 bin 300 taraftar doldurdu.







Hızlı başlayan mücadelede ilk yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla gol arasa da ilk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



İkinci yarıya etkili başlayan Barcelona 54. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona baskılarını artırırken Real Madrid'de Carvajal 63. dakikada ceza sahasında kaleye giden topa elle müdahalede bulununca kırmızı kartla oyundan atıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi sert e isabetli bir golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Maçta kontrolü kaybetmeyen Barcelona 90+2. dakikada Alex Vidal'le son sözü söyledi. Karşılaşma Katalan ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN POZİSYONLAR:



Evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen Real Madrid ilk dakikadan itibaren topu rakip kaleye hızla taşımak için yoğun uğraş verirken Barcelona'da orta saha hattı topu Paulinho ile Messi'ye taşıyarak pozisyon üretmeye çalıştı.



RONALDO'DAN BEKLENMEDİK ISKA



Maçın 11. dakikasında soldan yerden kesilen ortada Cristiano Ronaldo topa sol ayakla vurmak istedi ancak müsait pozisyonda beklenmedik bir şekilde ıskaladı. Ronaldo'nun bu ıskası sonrası tribünleri dolduran taraftarlar kadar Portekizli oyuncu da kaçırdığı şansa inanamadı.







BARÇA BASKILARINI ARTIRDI



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken ikinci yarıya Barcelona daha hızlı başladı. Alışıldık seri paslarla rakip sahaya yerleşen Katalan ekibi, ezeli rakibine zor anlar yaşatmaya başladı.



LUİS SUAREZ AFFETMEDİ



Baskılarını artıran Barcelona'da Luis Suarez maçın 54. dakikasında takımını öne geçiren golü attı. Sağdan yerden kesilen ortada ceza sahası içinde bomboş kalan Suarez rahat bir vuruşla topu Keylor Navas'ın yanından ağlara yolladı: 1-0.







MAÇTA KIRMIZI KART!



Karşılaşmanın 63. dakikasında çekilen şutta kaleye giden topa eliyle müdahale eden Carvahal kırmızı kartla oyundan atılırken hakem penaltı noktasını gösterdi.







FARK İKİYE ÇIKTI



Penaltı atışı için topun başına geçen ve bu sezon kullandığı 3 penaltı atışından ikisini kaçıran Messi topa sert ve güzel vurdu, doğru köşeyi tahmin etse de Keylor Navas'ı avlayarak farkı ikiye çıkardı: 2-0.







SON SÖZ ALEIX VIDAL'DEN



Mücadelede kontrolü kaybetmeyen Barcelona'da Alex Vidal 90+3. dakikada çektiği şutla farkı üçe çıkardı ve bütün dünyanın yakından takip ettiği El Clasico, Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



