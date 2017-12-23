Nefesler tutuldu

Futbolseverin merakla beklediği El Clasico’da lider Barcelona, bugün saat 15.00’te R. Madrid’e konuk oluyor. Katalanların hedefi rakibini mağlup ederek farkı 14’e çıkarmak

Dünyanın en büyük futbol rekabetleri arasında gösterilen Real Madrid ve Barcelona El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulacağı dev mücadele bugün saat 15.00'te start alacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden ve Başkent ekibinin 11 puan önünde zirvede yer alan Barca, rakibini mağlup ederek aradaki farkı 14'e çıkarmayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda ise Real Madrid'in üstünlüğü bulunuyor. Eflatun-beyazlılar 72 galibiyet elde ederken, 69 yenilgi ve 33 de beraberlik aldı. Kalesinde 284 gol gören Madrid, rakip ağları 277 kez havalandırdı. İki devin süper starları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü dikkat çekiyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid ağlarını 14'ü dış sahada olmak üzere 24 kez havalandırdı ve El Clasico rekonunu elinde bulunduruyor. Katalan devine 17 golü bulunan Ronaldo, 1 gol daha bulması halinde Di Stefano'nun eflatun-beyazlı formayla Barca'ya en çok atan oyuncu rekorunu kırmanın peşinde olacak.



Arjantinli yıldız, İspanya Ligi'nde 16 maçta attığı 14 golle krallıkta zirvede yer alıyor.



Portekizli yıldızın bu sezon İspanya Ligi'nde 11 maçta 4 gol ve 2 asisti bulunuyor.