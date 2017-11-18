Madrid derbisi Barcelona'ya yaradı
La Liga'daki Atletico Madrid - Real Madrid derbisi golsüz bitti. Lider Barcelona ile Real Madrid arasındaki puan farkı 10'a çıktı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında oynanan Madrid derbisi golsüz berabere bitti.
Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da ilk kez Real Madrid'e karşı oynadığı derbi maçında sert futbol öne çıktı. Karşılaşma boyunca Atletico'dan 6, Real Madrid'den de 2 futbolcu sarı kart gördü. Real Madrid'in kaptanı ve defanstaki önemli ismi Sergio Ramos, 37. dakikada Lucas'ın fazla kalkan ayağından aldığı darbeyle burnu kırıldı. İspanyol futbolcu ikinci yarı sahaya çıkamayarak yerine Nacho oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan ve gole yaklaşan taraf Real Madrid olsa da kaleci Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla öne çıktı.
Maç sonunda her iki takımda puanlarını 24'e yükseltti. Namağlup unvanını koruyan ve 4. sırada yer alan Atletico Madrid geride kalan 12 haftada altıncı beraberliğini aldı. Averajla üçüncülükte bulunan Real Madrid ise en büyük rakibi olan ve lider durumda bulunan Barcelona'nın 10 puan gerisine düştü.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:24
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Madrid derbisi Barcelona'ya yaradı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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