 Aduriz nikah tazeledi – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aduriz nikah tazeledi

    Aduriz nikah tazeledi

    İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, golcü oyuncusu Aritz Aduriz'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol forvet Aduriz'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Aduriz'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

    Kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren tecrübeli golcü, bu sezon 19 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aduriz nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.