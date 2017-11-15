Aduriz nikah tazeledi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, golcü oyuncusu Aritz Aduriz'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol forvet Aduriz'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Aduriz'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.
Kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren tecrübeli golcü, bu sezon 19 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:45
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TFF'den Güneş'e yeni teklif
Toplam 26
Yorum
ada elinizden geleni ardınıza koymayın. Bütün kulüpler bir olmuş beşiktaşı yıkmaya çalışıyor. Erkek gibi yarışmak mücadele etmek yemedi değil mi
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Milli maç için büyü yaptılar
Toplam 7
Yorum
seda peruyu isterim ama yeni zelanda benle müthis oynar keske peru kazansa
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Efes, Panathinaikos'u konuk edecek
Toplam 1
Yorum
seda ha ha bi kafa tuttum,efese oymus yetti ama kizdim cok neler dedim o sinirle anladilar onlar
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