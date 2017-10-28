Real Madrid maçında güvenlik endişesi

Haberlerde, emniyet birimlerinin güvenlik konusunda garanti vermesine rağmen olası bir olumsuz gelişmede karşılaşmanın seyircisiz oynanabileceği ileri sürüldü.

Real Madrid kafilesini taşıyan takım otobüsünün güvenlik gerekçesiyle Girona kentine götürülmeyeceği ve takımın kaldığı otel çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.



ZİDANE YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Katalonya'daki siyasi kriz ve ortaya çıkan güvenlik sorunu hakkında değerlendirme yapmaktan kaçındı.

"Bizim cephemizde anormal bir durum yaşanmıyor." diyen Zidane, "Sadece yarınki maçı düşünüyorum. Bunun dışındaki konulara girmem. Her deplasman maçı gibi normal seyahat programımızı yapacağız. Maçın ertelenmesi veya seyircisiz oynanacağı yönünde La Liga'dan bize gelen bir bilgi yok." diye konuştu.

Girona Teknik Direktörü Pablo Machin ise endişe edilecek bir durum olmadığını ve yarınki karşılaşmanın bayram havasında geçmesini beklediğini söyledi.

Öte yandan, Girona'daki bağımsızlık yanlısı taraftar grupları, 87 yıl sonra kente ilk kez gelecek Real Madrid kafilesinin protesto edileceği uyarısında bulundu.