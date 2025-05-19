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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton & Hove Albion 3-2 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Brighton & Hove Albion 3-2 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 01:15
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Brighton & Hove Albion 3-2 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi.

Falmer Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Yasin Abbas Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood attı.

Liverpool'un gollerini ise 9. dakikada Harvey Elliott ve 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Ligdeki son üç maçında galip gelemeyen Liverpool 83 puanda kalırken, Brighton ise puanını 58'e çıkartarak haftayı 8. sırada kapattı.

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