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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City 5-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester City 5-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Manchester City ev sahibi olduğu karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 16:36
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Manchester City 5-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Manchester City sahasında Crystal Palace karşısında 2-0 geride olduğu mücadeleden büyük bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada konuk ekip 8. dakikada Eze ve 21. dakikada Richards'ın golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Manchester City, 33. dakikada De Bruyne, 36'da Marmoush , 47'de Kovacic, 56'da Mcatee ve 79'da O'Reilly'nin golleriyle sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Manchester City ligde 55 puanla 4. sırada yer alıyor.

Crystal Palace ise 43 puanla 11. sırada bulunuyor.

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