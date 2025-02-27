Premier Lig'de "Büyük Altılı" şampiyonluk için harcamaya doymuyor

Manchester City'nin şampiyonluklara ambargo koyduğu 2017-2018 sezonundan beri şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Premier Lig'deki 6 büyük kulüp, transfer için ödediği bonservis bedelleriyle dikkati çekti.

Söz konusu dönemde 6 kulüp arasında Manchester City 6, Liverpool bir kez şampiyonluk yaşadı.

Bu süreçte Manchester City ambargosunu yıkamayan Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında harcamalarının karşılığını alamadı.

4,6 MİLYAR AVRO ZARAR ETTİLER

Transfermarkt'ın verilerine göre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, gelir-gider dengesi göz önüne alındığında söz konusu periyottaki bonservis ödemelerinden 4,6 milyar avro zarar etti.

Manchester United'ın 1,04 ve Chelsea'nin 1,02 milyar avro zarar ettiği süreçte Arsenal 728 milyon, Manchester City 720 milyon, Tottenham 674 milyon ve Liverpool 393 milyon avro kayıp yaşadı.

EN ÇOK HARCAYAN CHELSEA

Premier Lig'de Chelsea, bu periyotta 2,25 milyar avroyla en fazla harcama yapan kulüp oldu.

Diğer yandan 1,23 milyar avro ile en fazla kazanç sağlayan kulüp olan "Maviler", buna rağmen 1,02 milyar avro zarar etti.

Bu süreçte Premier Lig'de ilk 2'ye giremeyen Chelsea, üst sıralara yaklaşamadığı birer sezonda da 6'ncı ve 12'nci sırayı aldı.

Son olarak 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaştığı Premier Lig'de bu sene de zirve yarışından uzak kalan "Maviler"in şampiyonluk hasreti, 8 sezona çıkma yolunda ilerliyor.

Chelsea, buna karşın söz konusu dönemde birer defa UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Federasyon Kupası zaferleri yaşadı.

"Maviler"de taraftarlar tarafından sıkça eleştirilen Todd Boehly yönetiminin göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana da kupa hasreti devam ediyor.

EN FAZLA ZARAR EDEN MANCHESTER UNITED

Manchester United, 2017-2018 sezonundan beri transfer harcamalarında 1,04 milyar avro zarara uğradı.

Bu periyotta bonservis ücretlerine 1,44 milyar avro harcayan "Kırmızı Şeytanlar", 393 milyon avro da gelir elde etti.

Son yıllardaki yüksek harcamalara rağmen verimsiz transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Manchester United'ın ligdeki son şampiyonluğunun üzerinden 12 sene geçti.

Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan Manchester United, bu süreçte birer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferi yaşadı.

MANCHESTER CITY HANEDANLIĞI KURULDU

Manchester City, Arap sermayesi ve İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın etkisiyle Premier Lig'de son yıllara damga vurdu.

Kalıcı başarının yakalandığı 2017-2018 sezonundan itibaren kurulan Manchester City hanedanlığı, Premier Lig'de 4'ü üst üste olmak üzere 6 şampiyonluğa ulaştı.

Ayrıca 4 Lig Kupası, 3 Community Shield, 2 Federasyon Kupası ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Manchester City, bu sezon ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Diğer kulüplere göre yaptığı harcamaların karşılığını alabilen Manchester City, bu süreçteki transfer dönemlerinde 1,54 milyar avro harcadı, 820 milyon avro kazanç sağladı ve 720 milyon avro zarar etti.

EN AZ ZARAR EDEN LIVERPOOL ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Premier Lig'in 6 büyüğü arasında en az zarar eden kulüp Liverpool olarak göze çarptı.

Transferde 2017-2018 sezonundan bu yana 904 milyon avro ödeyen "Kırmızılar"ın 511 milyon avroluk gelirine karşın bakiyesi 393 milyon avroyla ekside kaldı.

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United ve West Ham United gibi kulüplerden de daha az zarar eden Liverpool, bu periyotta bir şampiyonluk yaşadı.

Bu sezon da Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool, puan farkı ve performans olarak şampiyonluğun en yakın adayı konumunda bulunuyor.

GELİR-GİDER TABLOSU

Bonservis ücretleri göz önüne alındığında Premier Lig'deki 6 büyük kulübün 2017-2018 sezonundan itibaren gelir-gider tablosu şu şekilde: