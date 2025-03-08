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Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nottingham Forest 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 17:34
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Nottingham Forest 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, Nottingham Forest deplasmanında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. City, 83. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pep Guardiola'nın ekibi, son 5 lig maçında 3. yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Manchester City 47 puanda kaldı. Nottingham Forest ise bu kritik galibiyetle 51 puana ulaştı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak. Nottingham Forest ise Ipswich Town deplasmanına konuk olacak.

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