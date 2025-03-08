Brighton-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Brighton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Brighton-Fulham maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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