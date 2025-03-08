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Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Brighton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da kazanmak isterken, maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:14
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Brighton-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Brighton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Brighton-Fulham maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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