Liverpool 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool, sahasında Southampton'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Southampton'ın golü 45. dakikada Will Smallbone'dan gelirken Liverpool'un galibiyet gollerini ise 51. dakikada Darwin Nunez ve 54. ve 88. dakikalarda Muhammed Salah penaltıdan kaydetti.

Maçın ilk yarısında, Southampton Will Smallbone'un golüyle Liverpool karşısında öne geçmeyi başardı ve 45. dakikada 1-0'lık üstünlük sağladı. Ancak Liverpool ikinci yarıda hızla toparlandı. 51. dakikada Darwin Nunez'in golüyle skora dengeyi getiren ev sahibi ekip, 54. dakikada Muhammed Salah'ın penaltısı ile 2-1 öne geçti.

Southampton son dakikada etkili bir geri dönüş yapmak istese de Liverpool, 88. dakikada bir penaltı daha kazandı. Salah bu penaltıyı da gole çevirerek maçın sonucunu belirledi ve Liverpool'a 3-1'lik net bir galibiyet getirdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 70'e çıkarırken Southampton ise 9 puanda kaldı.