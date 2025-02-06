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Haberler İngiltere Premier Lig Willian sezon sonuna kadar Fulham'da!

Willian sezon sonuna kadar Fulham'da!

Premier League ekiplerinden Fulham, tecrübeli Brezilyalı futbolcu Willian ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 19:21
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Willian sezon sonuna kadar Fulham'da!

Premier League ekiplerinden Fulham, tecrübeli Brezilyalı futbolcu Willian ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde olarak takıma katıldığı belirtilirken, tecrübesiyle Fulham'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Daha önce Chelsea ve Arsenal formalarını da giyen Willian, 2022-2024 sezonları arasında Fulham'da başarılı bir performans sergilemişti.

Brezilyalı yıldızın, kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayarak maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

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