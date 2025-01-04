Brighton & Hove Albion 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'inin 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile karşılaştı. American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk yarısında, 16. dakikada Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin golüyle konuk takım öne geçti. İkinci yarıda ise Brighton, 60. dakikada Joao Pedro'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Her iki takım da kalan dakikalarda gol bulamayınca maç 1-1 berabere tamamlandı.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 40'a çıkararak ligde ikinci sıradaki yerini korudu. Brighton ise 28 puanla 10. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Kuzey Londra derbisinde evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton & Hove Albion ise kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town'a deplasmanda konuk olacak.