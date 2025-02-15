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Haberler İngiltere Premier Lig Southampton 1-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

Southampton 1-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Southampton, evinde Bournemouth'u konuk etti. Müsabaka, Bournemouth’un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 20:31
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Southampton 1-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Southampton, evinde Bournemouth'u konuk etti. Müsabaka, Bournemouth'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Mücadelede etkili bir başlangıç yapan Bournemouth, 14. dakikada Dango Ouattara'nın attığı golle öne geçti. Bu golden sadece 2 dakika sonra 16. dakikada Ryan Christie, Bournemouth'un farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Southampton ise maçta geri dönmeye çalıştı ve 72. dakikada Kamaldeen Sulemana'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Ancak, 83. dakikada Marcus Tavernier'in attığı gol Bournemouth'un galibiyetini pekiştirdi ve maçı 3-1 kazandılar.

Bu sonuçla Bournemouth, puanını 43'e yükseltirken Southampton ise 9 puanda kalarak ligdeki zor günlerini sürdürdü.

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