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Haberler İngiltere Premier Lig Fulham 2-1 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fulham 2-1 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig’in 25. haftasında Fulham, sahasında Nottingham Forest’ı konuk etti. Craven Cottage’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 20:19
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Fulham 2-1 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'in 25. haftasında Fulham, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Craven Cottage'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın henüz 15. dakikasında Emile Smith-Rowe, Fulham'ı öne geçiren golü kaydetti. Ancak konuk ekip Nottingham Forest, 37. dakikada Chris Wood'un attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Fulham baskısını artırırken 62. dakikada Calvin Bassey'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fulham sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest 47 puanda kalırken Fulham puanını 39'a yükseltti.

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