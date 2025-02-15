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Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

Leicester City 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Leicester City’yi 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 17:34
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Leicester City 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu. Mikel Merino'nun son dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Londra ekibi, zirve yarışında önemli bir adım attı.

MIKEL MERIONA'DAN ALTIN DEĞERİNDE GOLLER
Karşılaşmada ilk 80 dakika boyunca iki takım da gol yollarında etkili olamazken Arsenal'in yıldız ismi Mikel Merino sahneye çıktı. 81. dakikada attığı golle takımını öne geçiren İspanyol orta saha, 87. dakikada bir kez daha ağları sarsarak skoru 2-0'a getirdi ve galibiyeti perçinledi.

ARSENAL LİDERLİK YARIŞINDA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu galibiyetle ligde 15. kez kazanan Arsenal, puanını 53'e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Liverpool ile arasındaki farkı 4 puana indirdi. Leicester City ise kötü gidişatını sürdürdü. Son 10 maçında 9. mağlubiyetini alan ev sahibi ekip, 17 puanda kalarak küme düşme hattında sıkıntılı bir süreçten geçmeye devam etti.

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