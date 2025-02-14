Brighton 3-0 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Premier Lig'in 25. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi ağırladı ve rakibini 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 27. dakikada Kaoru Mitoma'nın golüyle öne geçti. Japon oyuncunun bireysel yeteneğiyle kaydettiği gol, Brighton'a avantaj sağladı. 38. dakikada Yankuba Minteh skoru 2-0'a getirerek Chelsea'nin işini daha da zorlaştırdı. 63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Minteh, takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Brighton puanını 37'ye yükseltirken, Chelsea 43 puanda kaldı. Brighton'da sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ise maç kadrosunda yer almadı.