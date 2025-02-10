  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig TRANSFER HABERİ: Yasin Özcan Aston Villa'da!

TRANSFER HABERİ: Yasin Özcan Aston Villa'da!

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 17:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Yasin Özcan Aston Villa'da!

Kasımpaşa Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!"

Aston Villa Kulübü de transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Bir Gece Masalı’nda Canfeza verdiği sözü tutabilecek mi?
Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı
G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
G.Saray'dan Adana Demirspor açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı 17:13
Pendikspor'un transferi ikas Eyüpspor'dan! Pendikspor'un transferi ikas Eyüpspor'dan! 16:53
Arroyo: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum! Arroyo: Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum! 16:24
G.Saray'dan Adana Demirspor açıklaması! G.Saray'dan Adana Demirspor açıklaması! 16:08
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 15:52
Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... Yılmaz kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... 15:26
Daha Eski
Beşiktaş lisansını çıkarttı! Beşiktaş lisansını çıkarttı! 15:06
Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... Fati'den yanıt geldi! F.Bahçe ve Beşiktaş... 15:04
Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı bilgileri 14:38
Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! Milli tenisçi şampiyonluğa ulaştı! 14:34
Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? Mallorca - Osasuna maçı ne zaman? 14:19
G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! G.Saray'dan Dries Mertens paylaşımı! 14:01