Fulham - Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Fulham - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM - IPSWİCH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Ipswich Town maçı 5 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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