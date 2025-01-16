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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 01:00
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Manchester United 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

DIALLO'DAN HAT-TRICK

Manchester United'a galibiyeti getiren goller; 82., 90. ve 90+4. dakikada Amad Diallo'dan geldi. Southampton'ın golünü ise 43. dakikada Manuel Ugarte (KK) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, Premier Lig'de 26 puana yükseldi. Southampton ise 6 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United sahasında Brigton'u ağırlayacak, Southampton ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.

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