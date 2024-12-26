Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erik Ten Hag'ın ardından göreve Ruben Amorim'i getiren Manchester United, Viter Pereira'yı göreve getiren Wolverhampton'a konuk olacak. Ligin 18. haftasında oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İstikrarsız gidişe son vermek isteyen kırmızı şeytanlar, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Ligde istenilen sonuçları bir türlü alamayan Manchester United, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira'yı göreve getirdikten sonra Leicester City'i 3-0 yenen Wolverhampton ise aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Evinde hata yapmak istemeyen turuncu-siyahlılar, kümede kalma yolunda galibiyet alarak avantaj yakalamayı amaçlıyor. Peki, Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Wolverhampton - Manchester United maçı 26 Aralık Perşembe günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED ÇIKIŞ ARIYOR

Erik Ten Hag ile sezona başlayıp yollarını ayıran Manchester United, göreve Ruben Amorim'i getirdi. Premier Lig'de kötü gidişe son vermek isteyen kırmızı şeytanlar, Portekizli çalıştırıcı ile Manchester City'yi 2-1 devirdi. Başarılı sonucun arından yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlayan Manchester United, evinde Bournemouth'a 3-0 kaybederek şoka uğradı. Bir türlü istenilen çıkışı yakalayamayan Amorim'in öğrencileri, Wolverhampton karşısında istenilen sonucu almak için sahaya çıkacak.

VITOR PEREIRA İLK SINAVINI GEÇTİ

Wolverhampton'da geçtiğimiz hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Leicester City deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle futbolseverlerin dikkatini çekti. Turuncu-siyahlıların uzun süren galibiyet hasretine son veren Portekizli teknik direktör, Manchester United karşısında kümede kalma mücadelesi veren takımına bir 3 puan daha kazandırmayı hedefliyor.

Wolverhampton, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED PUAN DURUMU

Ruben Amorim ile Avrupa kupalarında mücadele etmeyi amaçlayan Manchester United, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son karşılaşmada kaybeden kırmızı şeytanlar, Wolverhampton karşısında moral arıyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Manchester United, 22 puanla 13. sırada bulunuyor.