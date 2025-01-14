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Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nottingham Forest 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Nottingham Forest, City Ground Stadyumu’nda konuk ettiği Liverpool ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:59
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Nottingham Forest 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Nottingham Forest, City Ground Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Nottingham Forest, Chris Wood'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamadı. Liverpool, 66. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle skoru eşitledi ve mücadele bu şekilde tamamlandı.

Bu sonuçla Liverpool puanını 47'ye, Nottingham Forest ise 41'e yükseltti.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise kendi sahasında Southampton'ı ağırlayacak.

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