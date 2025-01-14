Nottingham Forest 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Nottingham Forest, City Ground Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Nottingham Forest, Chris Wood'un golüyle öne geçti. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamadı. Liverpool, 66. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle skoru eşitledi ve mücadele bu şekilde tamamlandı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 47'ye, Nottingham Forest ise 41'e yükseltti.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Brentford deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise kendi sahasında Southampton'ı ağırlayacak.