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Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 2-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

Tottenham 2-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham sahasında Vitor Pereira ile son 2 maçının kazanan Wolverhampton'ı konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 20:37
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Tottenham 2-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi.

Son 2 maçının kazanan Vitor Pereira'nın öğrencileri bu maçı da kaybetmedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Wolves, 7. dakikada Hwang Hee-Chan'ın golüyle öne geçti. Tottenham, 12. dakikada Rodrigo Bentancur ile eşitliği sağladı.

Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 45+3. dakikada Brennan Johnson, Tottenham'ı öne geçirdi.

Wolves, 87. dakikada Jorgen Strand Larsen ile skora dengeyi getirdi.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 24, Wolves 16 yaptı.

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