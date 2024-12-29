Tottenham 2-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi.

Son 2 maçının kazanan Vitor Pereira'nın öğrencileri bu maçı da kaybetmedi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Wolves, 7. dakikada Hwang Hee-Chan'ın golüyle öne geçti. Tottenham, 12. dakikada Rodrigo Bentancur ile eşitliği sağladı.

Son Heung-Min, 43. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 45+3. dakikada Brennan Johnson, Tottenham'ı öne geçirdi.

Wolves, 87. dakikada Jorgen Strand Larsen ile skora dengeyi getirdi.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 24, Wolves 16 yaptı.