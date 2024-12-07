Tottenham-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki,Tottenham-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham-Chelsea maçı 8 Aralık Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈