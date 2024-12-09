West Ham United 2-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU ÖZET)

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında sahasında Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Tomas Soucek ve 72. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. Wolverhampton'ın tek golü ise 69. dakikada Matt Doherty'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte 2 maç aradan sonra ligde galip gelen West Ham United puanını 18'e yükselterek 14. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 9 puanla 19. sırada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında West Ham United, Bournemouth deplasmanına konuk olacak, Wolverhampton ise Ipswich Town'ı sahasında ağırlayacak.