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Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

Arsenal 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Rubin Amorim'in Manchester United'ını 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 01:33 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 01:34
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Arsenal 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

Premier Lig'de heyecan, 14. hafta maçları ile kaldığı yerden devam etti. Ligin 2 dev takımı Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da karşılıklı gol girişimleri başarılı sonuçlanmadı.

Devre arasına 0-0 eşitlik ile gidildi.

İkinci yarının 54. dakıkasında J. Timber'ın golü ile Arsenal skoru 1-0 yaptı.

73. dakikada W. Saliba, kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Bu skor ile birlikte Arsenal, 28 puan ile aynı puandaki Chelsea'nin gerisinde 3. sırada yer aldı.

ManU ise 19 puanla 11. sıradaki kötü gidişatını sürdürdü.

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