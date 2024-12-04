Arsenal 2-0 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET (Premier Lig)

Premier Lig'de heyecan, 14. hafta maçları ile kaldığı yerden devam etti. Ligin 2 dev takımı Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da karşılıklı gol girişimleri başarılı sonuçlanmadı.

Devre arasına 0-0 eşitlik ile gidildi.

İkinci yarının 54. dakıkasında J. Timber'ın golü ile Arsenal skoru 1-0 yaptı.

73. dakikada W. Saliba, kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Bu skor ile birlikte Arsenal, 28 puan ile aynı puandaki Chelsea'nin gerisinde 3. sırada yer aldı.

ManU ise 19 puanla 11. sıradaki kötü gidişatını sürdürdü.