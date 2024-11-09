  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İngiltere Premier Lig Brentford - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brentford - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Brentford ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Bournemouth maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Salah'a rekor teklif!
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar
DİĞER
21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu belli oldu! Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yıldızlar listeyi altüst etti...
ANALİZ | İşte ABD seçimlerinin Türkiye'ye olası etkileri! Yeni dönemde ilişkiler nasıl olacak? Riskler ve fırsatlar neler?
Osimhen ile ilgili bilinmeyen gerçek!
İngilizler Mourinho'nun gitmek istediği takımı açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah bombası Salah bombası 01:14
Kayserispor fırtınası Kayserispor fırtınası 01:09
Fenerbahçe Beko nefes nefese Fenerbahçe Beko nefes nefese 01:06
Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı Anadolu Efes son çeyrekte yıkıldı 01:05
Iğdır FK, Ümraniye’yi yıktı Iğdır FK, Ümraniye’yi yıktı 01:04
Ankaragüçlü Ankaragüçlü 01:03
Daha Eski
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Ünlü doktor açıkladı 00:53
Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 00:53
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar F.Bahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan maç sonrası radikal karar 00:53
Kasımpaşa'ya Kayserispor şoku! Kasımpaşa'ya Kayserispor şoku! 00:53
Fransa'da kazanan F.Bahçe! Fransa'da kazanan F.Bahçe! 00:53
A. Efes evinde mağlup! A. Efes evinde mağlup! 00:53