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Haberler İngiltere Premier Lig

Brighton 2-2 Wolverhampton (MAÇ SONUCU ÖZET) Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton 90+3'te yıkıldı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:29
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Brighton 2-2 Wolverhampton (MAÇ SONUCU ÖZET) Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton 90+3'te yıkıldı!

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Wolverhampton'u evinde konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Brighton'un golleri, 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson'dan geldi. Wolverhampton'ın gollerini ise 88.dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+3. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11 başladı. Kadıoğlu maçın 72. dakikasında yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Brighton, Premier Lig'de 16 puana, Wolverhampton ise 2 puana yükseldi.

Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, Liverpool deplasmanına konuk olacak, Wolverhampton ise Crystal Palace'ı konuk edecek.

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