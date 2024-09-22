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Haberler İngiltere Premier Lig

Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 15:30
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Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Nottingham Forest maçı 22 Eylül Pazar günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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