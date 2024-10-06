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Haberler İngiltere Premier Lig

Chelsea 1 - 1 Nottingham Forest | MAÇ SONUCU - ÖZET (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken Chelsea, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede puanlar paylaşıldı. İşte 1 - 1 biten karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 18:48
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Chelsea 1 - 1 Nottingham Forest | MAÇ SONUCU - ÖZET (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken Chelsea, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede puanlar paylaşıldı. İşte 1 - 1 biten karşılaşmanın detayları...

İlk yarıda iki takımın da gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve devre arasına 0 - 0 beraberlik ile gidildi.

İkinci yarıda C. Wood'un golü ile dakika 49'da Nottingham Forest üstünlüğü sağlandı.

N. Madueke ile Chelsea dakika 57'de beraberliği yakaladı ve skor belirlendi: 1 - 1.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

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