Manchester City 3 - 2 Fulham (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde Fulham'ı ağırladı. Mücadelenin kazananı 3 - 2 skorlar ev sahibi ekip Manchester City oldu. Böylelikle City, son 50 maçtır evinde namağlup hale geldi. City en son evinde 2022 Kasım'da yenilmişti. İşte detaylar...

Dakika 26'da A. Pereira'nın golü ile Fulham skoru 0 - 1 yaptı.

M. Kovacic'ten 32. dakikada City adına cevap geldi ve durum 1 - 1 oldu.

İlk yarıda başka gol üretilmedi ve devre arasına berabere gidildi.

İkinci yarının 47. dakikasında M. Kovacic'in golü ile City 2 - 1 öne geçti.

J. Doku ile dakika 82'de fark 2'ye çıktı: 3 - 1

Fulham'dan dakika 88'de R. Muniz ile cevap geldi fakat yeterli olmadı ve ev sahibi ekip maçı 3 - 2 kazandı.