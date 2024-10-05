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Haberler İngiltere Premier Lig

Arsenal 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Arsenal, Premier Lig 7. hafta maçında 1-0 geriye düştüğü maçta Southampton karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 19:22
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Arsenal 3-1 Southampton | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Premier Lig 7. hafta maçında Arsenal, sahasında Southampton ile karşılaştı. Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 3-1 kazandı.

Southampton 55. dakikada Cemron Archer ile 1-0 öne geçti. Arsenal bu gole 3 dakika sonra Kai Havertz ile yanıt verdi. Arteta'nın öğrencileri 68. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle geriden gelip 2-1 öne geçti. Arsenal 88. dakikada Bukayo saka ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 3-1 sona erdi.

Arsenal'da Kai Havertz, Robin van Persie'den sonra Emirates'te tüm müsabakalarda üst üste yedi kez gol atan ikinci oyuncu oldu. Van Persie bunu 2011'de başarmıştı.

Öte yandan Bukayo Saka maçta 1 gol ve 2 asistle öne çıkan isim oldu.

Bu sonuçla Arsenal, Manchester City ve Liverpool'un kazandığı haftada zirve yarışında hata yapmadı.

Arsenak bu galibiyetin ardından puanını 17'ye çıkardı ve 18 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Southampton ise 1 puanda kaldı.

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