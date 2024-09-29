Manchester United 0 - 3 Tottenham Hotspur (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Manchester United'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Brennan Johnson, 47. dakikada Dejan Kulusevski ve 77. dakikada Dominic Solanke kaydetti.
Manchester United'da Bruno Fernandes 42. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Tottenham, bu karşılaşmayla birlikte puanını 10'a yükseltirken Manchester United ise 7 puanda kaldı.
Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Brighton; Manchester United ise Aston Villa deplasmanına konuk olacak.