Haberler İngiltere Premier Lig Enes’e 16 milyon euro

Enes’e 16 milyon euro

Premier Lig ekibi Bournemouth, Enes Ünal’ın Getafe’den 16 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullandı

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Enes’e 16 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 27 yaşındaki milli futbolcumuz Enes Ünal ile 4 yıllık imza attı. İspanya'nın Getafe takımından geçen sezon kiralanan milli futbolcunun 16 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. M.City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Valladolid'de oynayan, 2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay forma giyemedi.

G.Saray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız
Mourinho F.Bahçe'ye dünya yıldızı golcüyle geliyor
DİĞER
Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı! Meğer şimdilerin yakışıklı oyuncusu Gazanfer Özcan'ın torunuymuş!
Başkan Erdoğan grup toplantısında duyurmuştu! Türkiye'deki sahipsiz hayvan tartışması ve kuduz vakaları Avrupa'nın da radarında
Dev kriz! "Dzeko ve Tadic varsa ben yokum"
G.Saray'da Köhn sürprizi! Her an ayrılabilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enes Ünal'dan 4 yıllık anlaşma!
Aston Villa Emery'nin sözleşmesini uzattı!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Mayıs 07:17
Filenin Sultanları Almanya'yı devirdi! Filenin Sultanları Almanya'yı devirdi! 01:17
F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! 01:14
F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! F.Bahçe ile G.Saray taraftarları arasında kavga! 00:41
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! 00:26
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti! 23:54
Daha Eski
İspanyol ekibinden Kerem için dev teklif! İspanyol ekibinden Kerem için dev teklif! 23:45
Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı Milli yıldız EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı 23:41
G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro G.Saray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro 23:41
Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." Yıldırım'dan Mourinho açıklaması! "Önümüzdeki hafta..." 23:41
Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor Sacha Boey bombası! Galatasaray'a dönüyor 23:41
EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... EURO 2024'ün şampiyonluk oranları güncellendi! Türkiye... 23:41