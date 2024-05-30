Enes’e 16 milyon euro

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 27 yaşındaki milli futbolcumuz Enes Ünal ile 4 yıllık imza attı. İspanya'nın Getafe takımından geçen sezon kiralanan milli futbolcunun 16 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. M.City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Valladolid'de oynayan, 2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay forma giyemedi.