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Phil Foden Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi!

Manchester City forması giyen Phil Foden, Premier Lig'de 2023-2024 sezonunda yılın oyuncusu seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:13 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:32
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Phil Foden Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi!

Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City'de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansımdan da memnunum olduğunu söyledi.

Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.

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