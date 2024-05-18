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İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Phil Foden!

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun futbolcusu, Manchester City forması giyen 23 yaşındaki İngiliz sağ kanat Phil Foden oldu. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 19:08
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İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu Phil Foden!

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Foden, taraftarlar ve futbol yorumcularından oluşan heyetin katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Foden, oylamada takım arkadaşı Erling Haaland, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins'i geride bıraktı.

Ligde bu sezon 34 maça çıkan Foden, 17 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Söz konusu ödülü, son 5 sezonda Manchester Cityli oyuncular kazandı. Kevin De Bruyne 2019-20 ve 2021-22, Ruben Dias 2020-21, Erling Haaland ise 2022-23 sezonunda ödüle layık görüldü.

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