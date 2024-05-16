Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'e Ederson'dan kötü haber!

Manchester City'e Ederson'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Manchester City'e kaleci Ederson'dan kötü haber geldi. Tottenham maçında sakatlanan Brezilyalı eldivenin sağ göz çukurunda kırık tespit edildi. 30 yaşındaki file bekçisi ligin son haftasındaki West Ham ve FA Cup finalindeki Manchester United maçlarında görev yapamayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, takımının son iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham maçında sakatlanan 30 yaşındaki file bekçisinin sağ göz çukurunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Ederson, ligin son hafta mücadelesinde West Ham, Federasyon Kupası finalinde de Manchester United karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Manchester City, son hafta maçları öncesinde 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi
DİĞER
Süper Lig’de son 5 sezonun en fiyasko transferleri belli oldu! İşte üç büyüklerin hayal kırıklığı yaratan oyuncuları...
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis... Ahmet Türk'e 10 Figen Yüksekdağ'a 30 yıl
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU Newcastle'ı devirdi!
Chelsea Brighton karşısında kazanmayı bildi!
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - Artış sütüyor! Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | MSB 1829 personel kurası nihai isim listesi ASİL ve YEDEKLER
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 16:42
Manchester City'e Ederson'dan kötü haber! Manchester City'e Ederson'dan kötü haber! 16:31
Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi Güneş imzayı atıyor! Resmi açıklama geldi 16:27
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 16:17
Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 Türkiye - Hollanda voleybol maçı canlı izle 📺 14:28
F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de G.Saray derbisi hazırlıkları sürüyor 14:36
Daha Eski
Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor Jesus Navas Sevilla'dan ayrılıyor 14:37
Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:52
Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! Almanya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı! 14:57
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 15:04
Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! Beşiktaş imzayı resmen açıkladı! 15:19
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 15:43