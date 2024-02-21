Liverpool 4-1 Luton Town (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 26. haftasında İngiltere ile Luton Town kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Virgil van Dijk, 58. dakikada Cody Gakpo, 71. dakikada Luis Diaz ve 90. dakikada Harvey Elliot, Luton Town'ın golünü 12. dakikada Chiedozie Ogbene kaydetti.

Luton Town'un ise tek golünü 12. dakikada Chiedozie Ogbene attı.

Bu mücadele ile birlikte Liverpool bu galibiyetle puanını 60'a çıkartırken, Luton Town ise 20 puanda kaldı.