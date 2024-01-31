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Liverpool 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool sahasında Chelsea'yi konuk etti. Liverpool rakibini 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 01:13
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Liverpool 4-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında dev maçta Liverpool, Anfield Road'da Chelsea'yi konuk etti.

Karşılaşma Liverpool'un 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Liverpool'da 23. dakikada Diogo Jota açtı.

39. dakikada Bradley'in golüyle farkı 2'ye çıkaran kırmızı-beyazlılarda, 45+2'de Darwin Nunez bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Liverpool 65. dakikada Dominic Szoboszlai ile skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi ekipte son sözü 79. dakikada Luiz Diaz söyledi.

Konuk ekip Chelsea'nin tek golü 71. dakikada Nkunku'dan geldi.

Jurgen Klopp'un öğrencileri aldığı bu görkemli galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

Chelsea ise 34 puanda kaldı.

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