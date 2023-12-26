Newcastle United 1 - 3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.
Forest'a galibiyeti getiren gollerini 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood kaydederken; ev sahibi ekibin tek golü ise 23. dakikada Alexander Isak'tan (P) geldi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı.
7 maç sonra kazanan Nottingham Forest ise 17 puana yükseldi.
Ligin 20. haftasında Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Nottingham ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.