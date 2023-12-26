Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United 1 - 3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Newcastle United 1 - 3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. Chris Wood'un hat-trick yaptığı mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 18:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United 1 - 3 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

Forest'a galibiyeti getiren gollerini 45+1, 53 ve 60. dakikalarda Chris Wood kaydederken; ev sahibi ekibin tek golü ise 23. dakikada Alexander Isak'tan (P) geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı.

7 maç sonra kazanan Nottingham Forest ise 17 puana yükseldi.

Ligin 20. haftasında Newcastle United deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Nottingham ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

DİĞER
Ameliyat olan Tanyeli’nin son hali hayranlarını sevindirdi! İşte Tanyeli’nin oğullarıyla o paylaşımı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Haddini aşan CHP liderine sert tepki: Bunların siyasi sponsoru belli
Eric Dier F.Bahçe'ye! İşte bonservis bedeli
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Everton - Manchester City maçı ne zaman?
Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman?
Web Tasarım ve Kodlama Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Temel Seviye Yoga Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (26 Aralık 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi! Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi! 18:59
N. Forest geriden gelerek kazandı! N. Forest geriden gelerek kazandı! 18:55
İstanbulspor - F.Bahçe maçının yeri açıklandı! İstanbulspor - F.Bahçe maçının yeri açıklandı! 18:25
Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! 17:57
Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... 17:53
1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 17:18
Daha Eski
İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da! İlkin Aydın 2 yıl daha Galatasaray'da! 16:58
A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... A. Demirspor'dan Yusuf Sarı açıklaması! Beşiktaş... 16:35
Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer 15:55
Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! Josef de Souza Türkiye'ye geri dönüyor! 15:27
Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! Türkiye Kupası'nın 5. tur programı belli oldu! 15:06
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 14:43