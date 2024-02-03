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Sheffield United 0-5 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Aston Villa, deplasmanda Sheffield United'ı 5-0 yendi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 23:13
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Sheffield United 0-5 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Aston Villa, deplasmanda Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk olan Aston Villa, John McGinn'in 12, Ollie Watkins'in 16, Leon Bailey'nin 20, Youri Tielemans'ın 30 ve Alex Moreno'nun 47. dakikada attığı gollerle 5 farklı galibiyete ulaştı.

Bir maçı eksik Liverpool'un 51 puanla zirvede yer aldığı ligde iki hafta sonra kazanan Aston Villa, 46 puana ulaştı. Sheffield United ise 10 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'de gollü geçen haftada Brighton, Crystal Palace'ı 4-1 yendi, Newcastle United ile Luton Town 4-4 berabere kaldı. Everton-Tottenham ve Burnley-Fulham maçları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

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