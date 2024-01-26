Jurgen Klopp'tan flaş ayrılık kararı! Resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

2015 yılında Liverpool'a gelen Klopp, 9 senedir çalıştırdığı İngiliz ekibine sezon sonu veda edecek.

İşte Klopp'un ayrılık açıklaması...

"Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim."