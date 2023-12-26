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Burnley 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Liverpool rakibini Nunez ve Jota'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 22:41
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Burnley 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Darwin Nunez ve Diogo Jota kaydetti. Ayrıca konuk takımın Harvey Elliott'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Liverpool maç fazlasıyla 42 puana yükseldi. Burnley ise 11 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Burnley deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Liverpool ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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