Burnley 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Darwin Nunez ve Diogo Jota kaydetti. Ayrıca konuk takımın Harvey Elliott'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Liverpool maç fazlasıyla 42 puana yükseldi. Burnley ise 11 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Burnley deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Liverpool ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.