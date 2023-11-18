Manchester City ve Chelsea'nin başı dertte! İki dev küme düşürülebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı ortaya çıkınca finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı.

The Times'ın haberine göre; Everton'ın ardından Manchester City ve Chelsea'nin de başının dertte olduğu ifade edildi.

Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla, Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. İki kulübün de kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.