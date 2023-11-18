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Manchester City ve Chelsea'nin başı dertte! İki dev küme düşürülebilir

İngiltere'de Everton'ın puan silme cezası almasının ardından Manchester City ve Chelsea ile ilgili de şok bir iddia ortaya atıldı. İki kulübün küme düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 15:29
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Manchester City ve Chelsea'nin başı dertte! İki dev küme düşürülebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, son 5 yılda yaklaşık 24 milyon pound fazla harcama yaptığı ortaya çıkınca finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası almıştı.

The Times'ın haberine göre; Everton'ın ardından Manchester City ve Chelsea'nin de başının dertte olduğu ifade edildi.

Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla, Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. İki kulübün de kulübün küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

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