Manchester United'da bir sakatlık daha! Andre Onana...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sakatlık kabusu sürüyor. İngiliz ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklara bir yenisi eklendi.
ANDRE ONANA SAKATLANDI!
Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynadığı Mauritius maçında sakatlık geçirdi. 82. dakikada sakatlanan Onana, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.