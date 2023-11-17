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Manchester United'da bir sakatlık daha! Andre Onana...

Manchester United'da sakatlıklar kervanına bir isim daha katıldı. Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, ülkesinin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Mauritius maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 00:36
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Manchester United'da bir sakatlık daha! Andre Onana...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sakatlık kabusu sürüyor. İngiliz ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklara bir yenisi eklendi.

ANDRE ONANA SAKATLANDI!

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynadığı Mauritius maçında sakatlık geçirdi. 82. dakikada sakatlanan Onana, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

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