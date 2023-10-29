Manchester United 0 - 3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Kırmızı Şeytan'lar evinde Manchester City'i ağırladı.
Manchester City, mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 26. dakikada penaltıdan attığı golle Erling Haaland açtı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu 49. dakikada ise farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Mücadelede son sözü 80. dakikada attığı golle Philip Foden söyledi.
City, deplasmanda aldığı zaferin ardından puanını 24'e çıkartarak 3. sıraya yükseldi.
Eric Ten Haag'ın United'ı ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.