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Tottenham - Liverpool maçının VAR kayıtları açıklandı

Son dakika spor haberi: Premier Lig'in 7. haftasında yaşanan olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Liverpool'un Tottenham'a attığı gol sansasyonel bir şekilde iptal edildi. O maçın VAR kayıtları açıklandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 22:59 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 23:10
Tottenham - Liverpool maçının VAR kayıtları açıklandı

Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool - Tottenham karşılaşması skandal bir olaya konu oldu.

Maçın 34. dakikasında Liverpool, Luis Diaz ile 1-0 önce geçti. Yan hakem, Diaz'ın ofsaytta olduğunu düşündüğü için bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı geçerli sayıldı ve oyun devam etti.

Maçın ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Diaz'ın pozisyonunun yanlış değerlendirildiğini ve hakemlerin özür dilediğini açıkladı. Liverpool, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

İngiltere'de profesyonel futbol maçlarındaki hakemlerin sorumluluğunu yöneten PGMOL, VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi ofsayt kararı için, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dedi. VAR operatörü ise "Sahada verilen karar ofsayttı. Verdiğimiz görüntüde oyuncu ofsaytta değil." diyerek VAR hakeminin yanlış karar verdiğini söyledi. Hatasını fark eden VAR hakemi, orta hakemine maçı durdurmasını istedi ancak kurallara göre VAR hakemi, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dediği için karşılaşma devam etti.

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