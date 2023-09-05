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Antony milli takım kadrosundan çıkartıldı!

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Antony, kız arakadaşına şiddet uyguladığı gerekçeyisyle Brezilya milli takım kadrosundan çıkartıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 11:15
Antony milli takım kadrosundan çıkartıldı!

Manchester United geçen yaz 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için flash bir idda ortaya atıldı.

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriella Cavallin'e şiddet uyguladığı idda edildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Antony eski kız arkadaşı Gabriella Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu idda edildi.

KADRO DIŞI

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu idda edilen Manchester United'lı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.

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