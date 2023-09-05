Antony milli takım kadrosundan çıkartıldı!

Manchester United geçen yaz 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için flash bir idda ortaya atıldı.

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriella Cavallin'e şiddet uyguladığı idda edildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Antony eski kız arkadaşı Gabriella Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu idda edildi.

KADRO DIŞI

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu idda edilen Manchester United'lı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.